В поселке Вышков Брянской области (Россия) частный дом провалился под землю.

По предварительным данным, под завалами остается пожилая женщина.

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Из-за обвала грунта деревянный дом разорвало на две части: одна — провалилась в кратер на глубину в семь метров, а вторая — осталась стоять.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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