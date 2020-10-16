В поселке Вышков Брянской области (Россия) частный дом провалился под землю.
По предварительным данным, под завалами остается пожилая женщина.
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Из-за обвала грунта деревянный дом разорвало на две части: одна — провалилась в кратер на глубину в семь метров, а вторая — осталась стоять.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В РФ юноша обстрелял автобус
В Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял автобус. В результате происшествия погибли три человека, еще трое получили ранения.
По этому факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.