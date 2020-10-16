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Факты / Происшествия

В России частный дом ушел под землю — под завалами находится пенсионерка

В поселке Вышков Брянской области (Россия) частный дом провалился под землю.

По предварительным данным, под завалами остается пожилая женщина.

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Из-за обвала грунта деревянный дом разорвало на две части: одна — провалилась в кратер на глубину в семь метров, а вторая — осталась стоять.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В РФ юноша обстрелял автобус

В Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял автобус. В результате происшествия погибли три  человека, еще трое получили ранения.

По этому факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Фото: Dreamstime

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