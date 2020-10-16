В Австрии задержали украинца, который присвоил около €9 млн

В Австрии в Вене задержали украица, которого разыскивали за кражу около €9 млн.

Злоумышленник скрылся из Украиной после совершения преступления и использовал для пересечения границы поддельные документы. Он находился в международном розыске с 2014 года по подозрению в присвоении около €9 млн во время работы в одном из банков Украины.

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Следователи Венского управления криминальной полиции задержали гражданина Украины в районе Внутреннего города. Сейчас мужчину доставили в тюрьму. Вскоре его должны передать украинской стороне.

Задержание украинцев в Польше

В июле в Польше задержали двух украинцев, подозреваемых в кражах со взломом на стройках. По словам комиссара Марты Сусловская из окружного управления полиции Варшавы, убытки от их преступной деятельности составили 68 тыс. злотых.

По данным полиции Польши, злоумышленниками оказались 24 и 28 летние украинцы из города Вавер.

Источник: Kurier