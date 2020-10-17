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Факты / Происшествия

Суд арестовал мужчину, который с ножом напал на ветерана войны

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии Удар и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Нападение на ветерана в Киеве: суд арестовал нападающего

Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Нападение на ветерана

В Соломенском районе Киева 14 октября мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР, который раздавал на улице газеты.

Свидетели рассказали, что прохожий вел себя агресивно, цеплялся к волонтерам, а когда потерпевший отвернулся, ударил его ножом в шею.

Полиция оперативно задержала нападавшего.

Источник: Прокуратура Киева

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