Нападение на ветерана в Киеве: суд арестовал нападающего

По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии Удар и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Нападение на ветерана

В Соломенском районе Киева 14 октября мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР, который раздавал на улице газеты.

Свидетели рассказали, что прохожий вел себя агресивно, цеплялся к волонтерам, а когда потерпевший отвернулся, ударил его ножом в шею.

Полиция оперативно задержала нападавшего.