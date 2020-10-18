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Факты / Происшествия

На Одесчине избили главного редактора местного издания

В поселке Великодолинское Одесской области трое неизвестных избили главного редактора местного печатного издания, когда тот снимал репортаж.

У пострадавшего — ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказана медицинская помощь.

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Речь идет о главном редакторе овидиопольского издание Альтернатива.орг Романа Варшанидзе.

Событие полицейские квалифицировали как угроза или насилие в отношении журналиста. Полиция ищет нападавших.

Источник: Нацполиция

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