В воскресенье, 18 октября, провели взрыв элеватора в Харькове. На месте работает спецтехника, пострадавших нет.

Видео взрыва элеватора в Харькове поразило сотни пользователей. Взрыв был замечен в нескольких кварталах города.

Во время взрывных работ в районе Южного вокзала Харькова было приостановлено движение автомобилей на улице Котляра.

60-метровый элеватор в Харькове перестал работать в 1990-х годах. На заброшенном промобъекте часто замечали местных экстремалов.

Осенью 2016 года с крыши элеватора упал 22-летний парень — от полученных травм он погиб мгновенно.

Взрыв автоцистерны в Киеве

В начале сентября в Киеве взорвалась автоцистерна, в результате чего погиб один человек.

Еще один мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва.