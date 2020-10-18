В воскресенье, 18 октября, провели взрыв элеватора в Харькове. На месте работает спецтехника, пострадавших нет.
Видео взрыва элеватора в Харькове поразило сотни пользователей. Взрыв был замечен в нескольких кварталах города.
Во время взрывных работ в районе Южного вокзала Харькова было приостановлено движение автомобилей на улице Котляра.
60-метровый элеватор в Харькове перестал работать в 1990-х годах. На заброшенном промобъекте часто замечали местных экстремалов.
Осенью 2016 года с крыши элеватора упал 22-летний парень — от полученных травм он погиб мгновенно.
Взрыв автоцистерны в Киеве
В начале сентября в Киеве взорвалась автоцистерна, в результате чего погиб один человек.
Еще один мужчина с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. Полиция устанавливает причины и обстоятельства взрыва.