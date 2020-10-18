Драка в столичном кафе — есть раненые

В Киеве возле станции метро Черниговская полицейские задержали мужчину, который во время ссоры использовал огнестрельное оружие и ранил другого мужчину.
В одном из кафе на улице Попудренко между двумя компаниями мужчин возник конфликт. Спор продолжился на улице и впоследствии перерос в драку.
20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти. Злоумышленником оказался 24-летний киевлянин.
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На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.
Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.