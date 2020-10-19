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Факты / Происшествия

В очереди за бесплатной едой: в Киеве мужчина ударил бездомного ножом в грудь

В Киеве во время конфликта мужчина ударил ножом оппонента в грудь и скрылся. Преступника уже задержали правоохранители.

— В очереди за бесплатной едой между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время выяснения отношений один из участников ударил другого по лицу, а потом достал нож, ударил им оппоненту в грудь и скрылся с места происшествия, — рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского УП Вячеслав Малько.

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61-летнего уроженца Ровенской области оперативно разыскали и задержали правоохранители. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины — от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Киеве мужчина ударил бездомного ножом в грудь

Стрельба в Киеве

В Киеве возле станции метро Черниговская полицейские задержали мужчину, который во время ссоры использовал огнестрельное оружие и ранил другого мужчину.

20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти. Злоумышленником оказался 24-летний киевлянин.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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