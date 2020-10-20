49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием

СБУ и Нацполиция ликвидировала разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия, действовавшую на территории Украины с 2019 года.
В состав группировки из Кривого Рога входил 31-летний организатор и его 25-летняя сожительница.
Пара обустроила оружейную в гараже и создали сайт, через который принимали заказы.
Оперативники провели несколько контрольных закупок. Им удалось задокументировали 145 фактов осуществления межрегиональных отправлений огнестрельного оружия.
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Во время обысков в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Тернопольской областях изъяли:
- 49 пистолетов, подготовленных к переработке;
- боевые пистолеты;
- 6 тыс. патронов различного калибра;
- снаряд от РПГ-9;
- три гранаты;
- составные части оружия и специальное оборудование.
Также нашли черную кассу, почтовые накладные, $15 тыс. И более 34 тыс. грн.
Торговля оружием
В Киеве СБУ задержала организатора группы, которая изготовляла и нелегально продавала оружие на территории Украины.
Мужчина наладил производство средств поражения на территории одного из регионов, а затем почтовыми сервисами доставлял готовую продукцию в столице.
Источник: Управление стратегических расследований в Днепропетровской области
Фото: Управление стратегических расследований в Днепропетровской области