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Факты / Происшествия

49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием

СБУ и Нацполиция ликвидировала разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия, действовавшую на территории Украины с 2019 года.

В состав группировки из Кривого Рога входил 31-летний организатор и его 25-летняя сожительница.

Пара обустроила оружейную в гараже и создали сайт, через который принимали заказы.

Оперативники провели несколько контрольных закупок. Им удалось задокументировали 145 фактов осуществления межрегиональных отправлений огнестрельного оружия.

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  • 49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием
  • 49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием
  • 49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием
  • 49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием
  • 49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием
  • 49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием
49 пистолетов и граната от РПГ — в Кривом Роге задержали торговцев оружием / 3 фотографии

Во время обысков в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Тернопольской областях изъяли:

  • 49 пистолетов, подготовленных к переработке;
  • боевые пистолеты;
  • 6 тыс. патронов различного калибра;
  • снаряд от РПГ-9;
  • три гранаты;
  • составные части оружия и специальное оборудование.

Также нашли черную кассу, почтовые накладные, $15 тыс. И более 34 тыс. грн.

Торговля оружием

В Киеве СБУ задержала организатора группы, которая изготовляла и нелегально продавала оружие на территории Украины.

Мужчина наладил производство средств поражения на территории одного из регионов, а затем почтовыми сервисами доставлял готовую продукцию в столице.

Источник: Управление стратегических расследований в Днепропетровской области

Фото: Управление стратегических расследований в Днепропетровской области

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