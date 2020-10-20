ДТП в Харькове: девушка за рулем Kia Sorento слетела с дороги в реку

На Харьковской набережной днем ​​20 октября автомобиль Kia Sorento слетел с дороги, пробил ограждение и упал в реку.

О ДТП в Харькове сообщают очевидцы в местных пабликах в Telegram.

На фото и видео видно, что за рулем авто была девушка. С ней ничего не случилось. Она вылезла из салона на крышу машины и ждала приезда спасателей.

Причины ДТП пока неизвестны.

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По данным СМИ, девушка-водитель Kia Sorento работает начальником юридического отдела в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.











Вылезла на крышу и ждала спасателей: в Харькове девушка на Kia слетела в реку / 3 фотографии

ДТП в Хмельницкой области

На днях в Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado.

За рулем Toyota находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона. В результате удара у легковушки сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Оба погибли на месте ДТП.

Источник: Netipichnyi_Kharkov, ТРУХА Харьков

Фото: Netipichnyi_Kharkov, ТРУХА Харьков