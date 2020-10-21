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Факты / Происшествия

В Одессе обвалился котлован, есть погибшие

В Одессе произошел обвал котлована и конструкций на стройплощадке.

В результате происшествия погибли два человека, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На улице академика Сахарова произошел обвал строительных конструкций и под обломками оказались двое работников стройплощадки.

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После разбора завалов сотрудники ДСНС обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.

Нашли тело

В Святошинском районе Киева в котловане с водой нашли мертвого мужчину. Спасатели доставали тело с помощью спасательной веревки.

Котлован выкопали прямо среди многоэтажных домов, как туда упал человек — пока неизвестно.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

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