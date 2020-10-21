В Одессе обвалился котлован, есть погибшие

В Одессе произошел обвал котлована и конструкций на стройплощадке.
В результате происшествия погибли два человека, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На улице академика Сахарова произошел обвал строительных конструкций и под обломками оказались двое работников стройплощадки.
Читайте: В Одессе парень разбил окно маршрутки за отказ в проезде
После разбора завалов сотрудники ДСНС обнаружили два тела. Медики констатировали смерть работников.
Нашли тело
В Святошинском районе Киева в котловане с водой нашли мертвого мужчину. Спасатели доставали тело с помощью спасательной веревки.
Котлован выкопали прямо среди многоэтажных домов, как туда упал человек — пока неизвестно.
Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям