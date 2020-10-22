Поддержите эту верующую команду: на Житомирщине епископ агитировал прямо в церкви

Епископ Житомирский и Овручский Паисий снялся в агитационном ролике в поддержку одной из политических партий прямо в церкви.

Видео появилось на официальной странице партии в поселке Черняховка Житомирской области.

Свою речь епископ Паисий начал с того, что якобы “отвечает на вопрос прихода” о том, определился ли он, кому на местных выборах 2020 отдаст свой голос.

— Именно эта команда является решающим голосом для меня, для моего прихода и для нашего с вами края. Я лично поддерживаю их и прошу вас, поддержите эту молодую команду, верующую, любящую наше государство. Добра вам, счастья и Божьего благословения во веки, аминь.

В видео епископ дважды подчеркивает, что будет голосовать именно за эту политсилу.

Местные выборы 2020: позиция церкви

Недавно было обнародовано заявление украинских религиозных организаций и церквей с просьбой к священникам не участвовать ни в местных выборах 2020, ни в агитационных мероприятиях.

Начиная с 2014 года, УГКЦ (Украинской Греко-католическая Церковь) координируется специальным документам — Инструкцией о поведении священнослужителей УГКЦ во время политических избирательных кампаний.

Право на участие религиозных организаций в избирательном процессе определяется статьей 5 Закона Украины О свободе совести и религиозных организациях.

— Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и не предоставляют политическим партиям финансовой поддержки, не выдвигают кандидатов в органы государственной власти, не ведут агитации или финансирования избирательных кампаний кандидатов в этих органов, — говорится в статье.

Однако в противовес норме Церковь в Украине отделена от государства конституция дает право священнослужителям участвовать в политической жизни наравне со всеми гражданами.