Денежные махинации в Борисполе — СБУ разоблачила топ-менеджмент

Топ-менеджмент аэропорта Борисполь уличили в противозаконном механизме при закупке услуг по строительству объектов. Они фальсифицировали объемы работ и закупленных материалов.

В 2017-18 годах представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. Вместе они подделывали данные по объему выполненных работ и поставке стройматериалов.

Затем они проводили бестоварные операции через ряд фиктивных фирм. Так они вывели в наличные 37 млн ​​грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн грн.

— В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах и квартирах фигурантов дела, в которых изъяли документацию и электронные носители информации о незаконных операциях, а также заметки и черновики с записями, подтверждающие сделки, — отметили в СБУ.











Топ-менеджмент Борисполя уличили в денежных махинациях при строительстве в аэропорту / 3 фотографии

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Кроме того, в рамках дела правоохранители получили доступ к документации аэропорта по операциям с компанией-фигурантом производства.

Еще в июле СБУ сообщало, что в 2017 году менеджмент частной фирмы выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. С тех пор началась работа противоправной схемы.