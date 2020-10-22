С девятого этажа дома на улице Соломенской в ​​Киеве 22 октября выпали 29-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Обе погибли на месте.

Они упали сначала на навес аптеки. Удар был такой сильный, что железный каркас прогнулся, а пластиковая отделка оторвалась, и погибшие оказались на асфальте.

Полиция выяснила, что женщина с ребенком жили именно в этом доме у родственников. Предварительно установлено, что она сначала выбросила дочь из окна, а затем прыгнула сама. Поэтому пока не могут сказать — это несчастный случай или преднамеренное убийство.

Читайте: Самоубийство из-за оценок: в Кривом Роге 12-летняя школьница выпала из окна

Помочь разобраться может родственница погибших, которая в момент трагедии была в квартире. Она сказала, что в семье были проблемы.

Мать с ребенком выпали из окна в Киеве

В Киеве 22 октября погибли мать с ребенком, выпав из окна многоэтажки.

Предварительно установлено, что женщина жила в квартире вместе с родственниками и имела определенные жизненные проблемы.

Столичная полиция открыла производство по ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.