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Факты / Происшествия

Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку

В Николаеве два брата обманывали граждан по схеме ваш родственник в беде. Один из них наугад звонил на стационарные телефоны жертвам.

Он менял голос на женский или мужской и выдавал себя за родственника собеседника, после чего говорил, что, например, попал в ДТП, поэтому нужны деньги на лечение. Другой телефонный аферист выполнял функции курьера.

Одной из жертв такой схемы стала 82-летняя пенсионерка. Ночью ей позвонили и якобы голосом дочери сообщили, что из-за ДТП ей нужна дорогостоящая операция.

  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
  • Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку
Требовали деньги на лечение дочери: в Николаеве аферисты обманули пенсионерку / 5 фотографий

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Женщина не колеблясь отдала незнакомцу $2 тыс. и только потом, когда позвонила родственникам, поняла, что имела дело с аферистами.

Телефонных аферистов задержали. Следователи расследуют дело по ч. 2 ст. 190 УК Украины — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Недавно в Харькове задержали группу хакеров, которые выводили деньги через чужие аккаунты. Благодаря вирусу, они получали личные пароли и логины жертв, заходили на страницы в соцсетях, игровые и электронные банковские акануты.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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