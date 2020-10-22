Преступник освободил всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.
В Министерстве внутренних дел Грузии рассказали, что злоумышленнику удалось сбежать с банка тремя заложниками, но позже их освободили.
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Грузинский Первый канал сообщал, что захватчик покинул здание банка на полицейской машине.
Преступник находится в бегах, его ищут правоохранители.
Захват заложников в Зугдиди
В Зугдиди (Грузия) вооруженный мужчина взял заложников в банке. Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.
Среди его требований были $500 тыс. наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
Следственные мероприятия продолжаются.
Источник: Министерство внутренних дел Грузии