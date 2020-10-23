Во Франции задержали 52-летнего итальянца, которого разыскивали в Германии по обвинению в 160 изнасилованиях и в сексуальном насилии, преимущественно в отношении несовершеннолетних девушек.
Подозреваемого задержали в коммуне Румерсхайм-ле-О, недалеко от города Мюлуз.
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Мужчине инкриминируют сексуальное насилие над детьми в период с 2000 до 2014 года.
Также французские правоохранители сообщили, что мужчину подозревают в изнасилованиях его собственной дочери в течение нескольких лет.
Подозреваемый содержится в городе Кольмар на время процедуры экстрадиции.
В РФ писателя задержали за изнасилования детей
Российского автора эротической литературы Дмитрия Стародубцева задержали за изнасилование детей.
24-летняя девушка, которая была его жертвой еще 13 лет назад, только сейчас решилась об этом признаться.