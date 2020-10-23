Душит и улыбается: в Киеве садисты пытали бездомных и снимали на видео (18+)

1 октября в Киеве задержали троицу нелюдей, которая несколько месяцев подряд отлавливала, била и пытала бездомных в Киеве.

Сначала мужчин задержали за издевательства над бездомными, так как в больницу обратились покалеченные люди, которые заявили, что кто-то устроил на них охоту.

Правоохранителям удалось выйти на след друзей-садистов благодаря видео с уличных камер.

Все свои извращеные пытки неадекваты еще и снимали на смартфоны.

Впоследствии в том же районе, где психопаты пытали бездомных, полицейские нашли еще и труп.

Правоохранители узнали почерк нелюдей. Перед тем, как задушить, 44-летнего Юрия жестоко избили и сняли это на камеру.

Суд избрал 20-летнему и 21-летнему злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а 42-летнему сообщнику — ночной домашний арест.

Детали в сюжете Чрезвычайных новостей. Осторожно, кадры могут шокировать! (18+):

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В Киеве мужчина ударил бездомного ножом в грудь

Другое нападение на бездомного произошло в Киеве в середине октября.

61-летний мужчина во время конфликта, который возник в очереди за бесплатной едой, ударил ножом своего оппонента в грудь и скрылся.

Правоохранители разыскали нападавшего, которому теперь грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.