Развращал дочь, пока жена была в роддоме: в Запорожье суд вынес приговор горе-отцу

Суд Запорожья вынес приговор по делу отца, который развращал 6-летнюю дочь и жестоко избил ее мать.

Человек понесет наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, в ноябре 2017 отец совершил развратные действия в отношении своей 6-летней дочери, в то время как ее мать находилась в роддоме.

После того, как женщина узнала содеянное и хотела обратиться в полицию, мужчина избил ее.

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Дело расследовалось по ч. 2 ст. 156 (Растление) и ч. 2 ст. 125 (Нанесение телесных повреждений) УК Украины.

В суде подтвердили, что назначенное наказание соответствует степени тяжести совершенных преступлений. Приговор вступил в законную силу.

Развращение ребенка на Сумщине

На Сумщине 31-летний мужчина изнасиловал 9-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсетях.

Как повод встретиться, он пообещал угостить девочку ужином в Макдональдс.

Забрав ребенка на съемную квартиру и и совершив развратные действия, он угостил ее в местном кафе вкусностями и отвез домой.

Злоумышленника задержали только после того, как вышли с ним на контакт через соцсети девочки.

Источник: Запорожская областная прокуратура