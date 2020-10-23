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Факты / Происшествия

В Ровенской области в пожаре погибло три человека

23 октября в Ровенской области во время пожара в частном доме погибли три человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в 00.12 в селе Переброды Дубровицкого района в частном жилом доме.

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— В 03.55 пожар ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 кв. м. Причина пожара устанавливается, — говорится в сообщении.

Пожар под Одессой

Под Одессой в пожаре в двухэтажном доме погибла женщина.

Причина пожара и ущерб — устанавливаются.

Также огонь повредил легковой электромобиль Nissan Leaf.

Источник: ГСЧС

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