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Факты / Происшествия

В России полицейские скрутили мужчину без маски на глазах 4-летней дочери

В Березняках Пермского края в России полицейские скрутили и задержали мужчину из-за отсутствия медицинской маски.

Как сообщают местные журналисты, вместе со своей 4-летней дочерью мужчина пошел в магазин за сладостями.

В России полицейские скрутили мужчину без маски на глазах 4-летней дочери

Свою маску, которая была грязной, он не одел, а в магазине одноразовых не оказалось.

— Они (полицейские — Ред.) разрешили мужчине оплатить товар и повели его к выходу. На улице после замечания мужчина надел маску, но они все равно взялись тащить его в отделение.

Он обьяснил, что ему нужно отвести ребенка домой, но его не послушали и набросились, начали крутить, — рассказала одна из очевидцев.

По словам женщины, во время такого грубого задержания у мужчины взлетел один кроссовок: на снегу он пролежал не менее 15 минут.

Ситуацию с задержанием прокомментировала жена пострадавшего. Полицейские отвезли ее дочь в отделение вместе с отцом, откуда ее потом забрала бабушка.

— Мы сейчас ее успокаиваем, но она постоянно плачет. Ребенка нужно отвести к психологу.

В то же время правоохранители заверили, что мужчина при задержании вел себя грубо и употреблял нецензурную лексику.

Что грозит мужчине за отсутствие медицинской маски, пока неизвестно.

Драка из-за маски в Сумах

В конце сентября в Сумах пьяная пассажирка избила кондуктора, так и сделала ей замечание за отсутствия медицинской маски.

После замечания пассажирка начала нецензурно ругаться, оскорблять кондуктора, даже попыталась выяснить отношения с водителем.

Драка началась после того, как кондуктор вызвала полицию.

В результате нападения на теле женщины зафиксировали многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.

Источник: Пермь Online

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