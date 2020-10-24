Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в облсовет

В Ровно подожгли автомобиль одного из кандидатов в областной совет. Огонь уничтожил бампер и мотор автомобиля.

Машина была припаркована у дома пострадавшего на улице Клима Савура в областном центре.

Около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что горит автомобиль. Полицейские установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему Андрею Караушу, который живет в Ровном.

Читайте: Полиция задержала луганчанина, которого подозревают в поджоге авто схем

Підпал автомобіля

Фото: Нацполіція

Выяснилось, что пострадавший руководит коммунальным предприятием, а также он кандидат в депутаты областного совета от партии Слуга Народу.

На месте преступления криминалисты нашли пластмассовую емкость, где есть остатки горюче-смазочных материалов.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Сейчас полиция устанавливает, кто был причастен к преступлению. Карауш утверждает, что не знает, кто мог поджечь его автомобиль.

Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль

Народный депутат от фракции Слуга Народу Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль. О пожаре сообщили соседи. Депутат рассказал, что злоумышленника можно увидеть на видео с камер наблюдения.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка