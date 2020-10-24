В Ровно подожгли автомобиль одного из кандидатов в областной совет. Огонь уничтожил бампер и мотор автомобиля.

Машина была припаркована у дома пострадавшего на улице Клима Савура в областном центре.

Около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что горит автомобиль. Полицейские установили, что транспортное средство Mercedes-Benz CLS 350 принадлежит 44-летнему Андрею Караушу, который живет в Ровном.

Читайте: Полиция задержала луганчанина, которого подозревают в поджоге авто схем

Выяснилось, что пострадавший руководит коммунальным предприятием, а также он кандидат в депутаты областного совета от партии Слуга Народу.

На месте преступления криминалисты нашли пластмассовую емкость, где есть остатки горюче-смазочных материалов.

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Сейчас полиция устанавливает, кто был причастен к преступлению. Карауш утверждает, что не знает, кто мог поджечь его автомобиль.

Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль

Народный депутат от фракции Слуга Народу Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль. О пожаре сообщили соседи. Депутат рассказал, что злоумышленника можно увидеть на видео с камер наблюдения.

Фото: Нацполиция