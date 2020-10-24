24 октября в Ровном произошло ДТП с участием трех авто, один человек погиб, семь травмированных, среди них — дети.
Инцидент произошел на улице Черновола около 16.00.
22-летний местный житель, находясь за рулем Geely CK, пытался обогнать другой автомобиль, но вылетел на встречную полосу и на скорости влетел в маршрутку сообщением Ровно-Здолбунов. Этот удар привел к еще одному столкновению — общественный транспорт протаранил авто Citroen Xsara Picasso.
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Авария унесла жизнь водителя Geely CK, в салоне авто находилось еще трое пассажиров — их с травмами госпитализировали в больницу.
Травмы получили четверо пассажиров маршрутного такси, 20-летний житель Здолбунова и трое детей — четырех, шести и 14-ти лет. Их также доставили в больницу.
Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
ДТП в Киеве
24 октября произошло ДТП в центре Киева.
На Золотых воротах автомобиль Audi сбил пешехода и протаранил здание.
Пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу.