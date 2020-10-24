24 октября в Ровном произошло ДТП с участием трех авто, один человек погиб, семь травмированных, среди них — дети.

Инцидент произошел на улице Черновола около 16.00.

22-летний местный житель, находясь за рулем Geely CK, пытался обогнать другой автомобиль, но вылетел на встречную полосу и на скорости влетел в маршрутку сообщением Ровно-Здолбунов. Этот удар привел к еще одному столкновению — общественный транспорт протаранил авто Citroen Xsara Picasso.

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Авария унесла жизнь водителя Geely CK, в салоне авто находилось еще трое пассажиров — их с травмами госпитализировали в больницу.

Травмы получили четверо пассажиров маршрутного такси, 20-летний житель Здолбунова и трое детей — четырех, шести и 14-ти лет. Их также доставили в больницу.











Погибший и трое травмированных детей: в Ровном столкнулись три авто / 3 фотографии

Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Киеве

24 октября произошло ДТП в центре Киева.

На Золотых воротах автомобиль Audi сбил пешехода и протаранил здание.

Пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу.