В Хмельницком водитель Daewoo спровоцировал масштабное ДТП

В Хмельницком водитель Daewoo не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением жителя села Старая Синева.

— В результате водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ Калина, — рассказали в ГУ НП в Хмельницкой области.

Читайте: Я — Бог: в Одессе неадекватный водитель протаранил авто полиции

После аварии водитель Daewoo оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

Водители обоих ВАЗ получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Пока правоохранители разыскивают водителя Daewoo.

ДТП в Киеве

24 октября произошло ДТП в центре Киева.

На Золотых воротах автомобиль Audi сбил пешехода и протаранил здание.

Пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу.