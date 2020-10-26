В Хмельницком водитель Daewoo спровоцировал масштабное ДТП

В Хмельницком водитель Daewoo не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением жителя села Старая Синева.
— В результате водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ Калина, — рассказали в ГУ НП в Хмельницкой области.
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После аварии водитель Daewoo оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.
Водители обоих ВАЗ получили телесные повреждения, их госпитализировали.
Пока правоохранители разыскивают водителя Daewoo.
ДТП в Киеве
24 октября произошло ДТП в центре Киева.
На Золотых воротах автомобиль Audi сбил пешехода и протаранил здание.
Пешеход получил травмы, его госпитализировали в больницу.