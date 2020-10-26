На Прикарпатье мать на несколько дней оставила детей дома

В Ивано-Франковске мать на несколько дней оставили дома одних маленьких детей без еды.
— В квартире они были сами уже не один час. Проголодались. Начали звать на помощь. Детские просьбы услышала одна из прохожих. Женщина позвонила в полицию, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
На место выехали патрульные, которые вызвали спасателей, чтобы попасть в квартиру.
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— Когда дети были в безопасности, 6-летний мальчик рассказал, что он с 3-летней сестрой со вчерашнего дня ничего не ели. Они живут с матерью, которая, по словам детей, ушла из дома несколько дней назад, — отметили в полиции.
На звонки женщина не отвечала и домой не вернулась, поэтому детей увезли в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков.
В Херсоне пьяные хулиганы порезали ребенка
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Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения распивали спиртное и вызывающе вели себя дворе под окнами жилого дома.
Ребята, которые играли на детской площадке, сделали им замечание. В ответ хулиганы начали конфликт с несовершеннолетними и нанесли одному из них ножевое ранение.