На Прикарпатье мать на несколько дней оставила детей дома

В Ивано-Франковске мать на несколько дней оставили дома одних маленьких детей без еды.

— В квартире они были сами уже не один час. Проголодались. Начали звать на помощь. Детские просьбы услышала одна из прохожих. Женщина позвонила в полицию, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

На место выехали патрульные, которые вызвали спасателей, чтобы попасть в квартиру.

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— Когда дети были в безопасности, 6-летний мальчик рассказал, что он с 3-летней сестрой со вчерашнего дня ничего не ели. Они живут с матерью, которая, по словам детей, ушла из дома несколько дней назад, — отметили в полиции.

На звонки женщина не отвечала и домой не вернулась, поэтому детей увезли в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков.







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