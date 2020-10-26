В Чернигове во время проведения местных выборов избиратель испортил бюллетень. Он дописал в список кандидатов партию Единая Россия и фамилию Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Фотографию с бюллетенем опубликовал в социальных сетях депутат Черниговского городского совета Игорь Полуян. Он утверждает, что избиратель дописал десятую партию в бюллетень и дорисовал поле, чтобы проголосовать за ее лидера.
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— Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию Единая Россия, — написал Полуян.
Я впевнений, ви такого ще не бачили.
У мене на дільниці голосують за Путіна і партію «Єдина Росія».
Опубликовано Игорем Полуяном Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Этот бюлетень является испорченным согласно с ч. 29 ст. 250 Избирательного кодекса Украины.
Министерство юстиции Украины сообщило, что бюллетень будет считаться недействительным, если:
- в нем проставлена отметки напротив нескольких партий;
- не проставлено никакой отметки у полного названия партии;
- в квадрате с трафаретом, сделанного в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что он поддерживает весь список кандидатов в депутаты от партии;
- избиратель не сделал отметку в квадрате напротив названия партии, а сделал записи в двух и более квадратах с трафаретом;
Результаты экзит-пола в Чернигове
25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. По результатам экзит-пола, в Чернигове победу одержал действующий мэр Владислав Атрошенко. Он набрал 85% голосов.
Источник: Игорь Полутян
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