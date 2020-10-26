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Житель Чернигова проголосовал за Путина на местных выборах

В Чернигове во время проведения местных выборов избиратель испортил бюллетень. Он дописал в список кандидатов партию Единая Россия и фамилию Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фотографию с бюллетенем опубликовал в социальных сетях депутат Черниговского городского совета Игорь Полуян. Он утверждает, что избиратель дописал десятую партию в бюллетень и дорисовал поле, чтобы проголосовать за ее лидера.

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— Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию Единая Россия, — написал Полуян.

Я впевнений, ви такого ще не бачили.
У мене на дільниці голосують за Путіна і партію «Єдина Росія».

Опубликовано Игорем Полуяном Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Этот бюлетень является испорченным согласно с ч. 29 ст. 250 Избирательного кодекса Украины.

Министерство юстиции Украины сообщило, что бюллетень будет считаться недействительным, если:

  • в нем проставлена ​​отметки напротив нескольких партий;
  • не проставлено никакой отметки у полного названия партии;
  • в квадрате с трафаретом, сделанного в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что он поддерживает весь список кандидатов в депутаты от партии;
  • избиратель не сделал отметку в квадрате напротив названия партии, а сделал записи в двух и более квадратах с трафаретом;

Результаты экзит-пола в Чернигове

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. По результатам экзит-пола, в Чернигове победу одержал действующий мэр Владислав Атрошенко. Он набрал 85% голосов.

Источник: Игорь Полутян

Фото: Dreamstime

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