В Чернигове во время проведения местных выборов избиратель испортил бюллетень. Он дописал в список кандидатов партию Единая Россия и фамилию Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фотографию с бюллетенем опубликовал в социальных сетях депутат Черниговского городского совета Игорь Полуян. Он утверждает, что избиратель дописал десятую партию в бюллетень и дорисовал поле, чтобы проголосовать за ее лидера.

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— Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию Единая Россия, — написал Полуян.

Я впевнений, ви такого ще не бачили.

У мене на дільниці голосують за Путіна і партію «Єдина Росія». Опубликовано Игорем Полуяном Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Этот бюлетень является испорченным согласно с ч. 29 ст. 250 Избирательного кодекса Украины.

Министерство юстиции Украины сообщило, что бюллетень будет считаться недействительным, если:

в нем проставлена ​​отметки напротив нескольких партий;

не проставлено никакой отметки у полного названия партии;

в квадрате с трафаретом, сделанного в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что он поддерживает весь список кандидатов в депутаты от партии;

избиратель не сделал отметку в квадрате напротив названия партии, а сделал записи в двух и более квадратах с трафаретом;

Результаты экзит-пола в Чернигове

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. По результатам экзит-пола, в Чернигове победу одержал действующий мэр Владислав Атрошенко. Он набрал 85% голосов.

Источник: Игорь Полутян

Фото: Dreamstime