На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом

26 октября во Львове врачи спасли 7-летнюю девочку с Дрогобыча, которая случайно проглотила фигурку кошки с проволокой внутри.
Проволока длиной 2 см зашла еще глубже в ткани после того, как мама девочки пыталась ее вытащить.
Отмечается, что во время операции наркоз был выполнен по особой методике, который позволяет оперировать без применения эндотрахеальной трубки.
— При очень тщательном осмотре мы увидели в ткани корня языкового миндалины проволоку. Нам удалось забрать ее щипцами, обошлись без разрезов тканей, — рассказал один из врачей.
Операцию проводило сразу шесть медиков.
Девочка чувствует себя хорошо, после того, как отошла от наркоза, родители забрали ее домой.
Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет