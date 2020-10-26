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Факты / Происшествия

На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом

26 октября во Львове врачи спасли 7-летнюю девочку с Дрогобыча, которая случайно проглотила фигурку кошки с проволокой внутри.

Проволока длиной 2 см зашла еще глубже в ткани после того, как мама девочки пыталась ее вытащить.

Отмечается, что во время операции наркоз был выполнен по особой методике, который позволяет оперировать без применения эндотрахеальной трубки.

  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
  • На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом
На Львовщине 7-летняя девочка проглотила кусок проволоки с тортом / 4 фотографии

— При очень тщательном осмотре мы увидели в ткани корня языкового миндалины проволоку. Нам удалось забрать ее щипцами, обошлись без разрезов тканей, — рассказал один из врачей.

Операцию проводило сразу шесть медиков.

Девочка чувствует себя хорошо, после того, как отошла от наркоза, родители забрали ее домой.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

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