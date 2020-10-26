Под Винницей двое мужчин напали на избирательную комиссию и хотели отобрать бюллетени

В Винницкой области двое мужчин совершили нападение на членов участковой избирательной комиссии и пытались завладеть избирательной документацией.

Мужчины напали на комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией, сообщает полиция Винницкой области.

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В 4.00 в райцентре Тульчин к участку подъехал автомобиль Audi.















Под Винницей двое мужчин напали на избирком и пытались отобрать бюллетени / 4 фотографии

— Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой голове и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации, — рассказал начальник полиции в Винницкой области Иван Ищенко.

После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, что осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать.

Правоохранители задержали нападавших и доставил в отдел полиции. Ими оказались 25 и 29-летние жители с.Нестерварка Тульчинского района.

В момент совершения правонарушения мужчины были пьяны.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления и глав населенных пунктов.

Результаты экзит-пола показывают, что во многих крупных городах может произойти второй тур выборов городских голов.

Прогнозируемая явка на выборах составляет более 37% граждан, однако окончательных данных сейчас нет.

Источник: полиция Винницкой обл

Фото: полиция Винницкой обл