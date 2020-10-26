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Факты / Происшествия

СБУ задержала боевика, который находился в общегосударственном розыске

Бойцы Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой ЛНР, который находился в общегосударственном розыске.

Мужчину задержали в Новоайдарском районе Луганской области.

Он присоединился к незаконным формированиям в 2014 году, с тех пор воевал против украинских военных.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей.

Боевик СБУ

Помогали боевикам

В Донецкой области СБУ разоблачила сотрудников сервисных центров, которые занимались легализацией боевиков так называемой ДНР.

Они оформляли им загранпаспорта украинского образца. Во время обысков работники службы изъяли технику и бумаги.

Они открыли производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Источник: СБУ

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