В Техасе на праздновании дня рождения застрелился 3-летний мальчик

В американском штате Техас на праздничной вечеринке ко дню рождения случайно застрелился 3-летний мальчик.

Об этом сообщил шериф округа Монтгомери. Трагический инцидент произошел в городе Портер, недалеко от Хьюстона.

— Мысленно и с молитвой мы выражаем соболезнования семье и друзьям погибшего мальчика, — говорится в сообщении.

Оказывается, что мальчик нашел заряженный пистолет после того, как он выпал из кармана одного из членов семьи.

Пока взрослые играли в карты в доме, а дети веселились во дворе, раздался выстрел.

Окровавленного мальчика доставили в ближайший пункт оказания помощи, но спасти его не удалось.

Будет ли проводиться расследование обстоятельств смерти 3-летнего мальчика, пока не сообщается.

Оружие в Техасе

Раздел 23 статьи 1 Конституции Техаса фиксирует право гражданина носить и хранить оружие для самозащиты или защиты штата в рамках закона.

Разрешение на ношение пистолета имеют около 1,5 млн жителей штата.

Закон также позволяет хранить оружие в автомобиле без разрешения на само оружие, но при соблюдении таких условий, как хранение не на видном месте, непричастность собственника к преступной группировке и запрет выносить оружие из салона авто.

Если у владельца есть лицензия на ношение (LTC) — ему разрешено открыто носить пистолет.

Источник: Montgomery County Sheriff’s Office