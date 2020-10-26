PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Техасе на праздновании дня рождения застрелился 3-летний мальчик

В американском штате Техас на праздничной вечеринке ко дню рождения случайно застрелился 3-летний мальчик.

Об этом сообщил шериф округа Монтгомери. Трагический инцидент произошел в городе Портер, недалеко от Хьюстона.

— Мысленно и с молитвой мы выражаем соболезнования семье и друзьям погибшего мальчика, — говорится в сообщении.

Оказывается, что мальчик нашел заряженный пистолет после того, как он выпал из кармана одного из членов семьи.

Пока взрослые играли в карты в доме, а дети веселились во дворе, раздался выстрел.

В Техасе на праздновании дня рождения застрелился 3-летний мальчик

Окровавленного мальчика доставили в ближайший пункт оказания помощи, но спасти его не удалось.

Будет ли проводиться расследование обстоятельств смерти 3-летнего мальчика, пока не сообщается.

Оружие в Техасе

Раздел 23 статьи 1 Конституции Техаса фиксирует право гражданина носить и хранить оружие для самозащиты или защиты штата в рамках закона.

Разрешение на ношение пистолета имеют около 1,5 млн жителей штата.

Закон также позволяет хранить оружие в автомобиле без разрешения на само оружие, но при соблюдении таких условий, как хранение не на видном месте, непричастность собственника к преступной группировке и запрет выносить оружие из салона авто.

Если у владельца есть лицензия на ношение (LTC) — ему разрешено открыто носить пистолет.

Источник: Montgomery County Sheriff’s Office

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка