Контрабанда iPhone 12: У Борисполі затримали нелегала, який ввіз в Україну телефони

В аэропорту Борисполь полиция задержала мужчину, который незаконно пытался завести в Украину партию iPhone 12 себестоимостью более 1 млн грн. Задержанный проживает в Киеве.
Злоумышленник хотел создать оптовый канал вывозя мобильные телефоны из страны Ближнего Востока, чтобы перевозить товар без налогов и декларирования. Он планировал доставить телефоны своем сообщнику в Одессу.
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— Служба безопасности Украины предотвратила создание трафика нелегальной переправки в нашу страну через Международный аэропорт Борисполь высоколиквидной продукции известного мирового производителя, — говорится в сообщении.
Во время обыска правоохранители нашли в чемодане киевлянина 29 телефонов iPhone 12. Мужчина хотел скрыть их от таможенного контроля.
Сейчас идет расследование, правоохранители устанавливают виновных в происшествии.
В Борисполе и Жулянах задержали двух украинцев, которые незаконно везли партию Iphone 12
В Киеве и Борисполе задержали двух украинцев, которые пытались нелегально ввезти партию новых iPhone 12 в Украину. Один мужчина хотел ввести девять телефонов, другой — четыре.
Полиция обвинила их в нарушении таможенных правил.
Фото: СБУ