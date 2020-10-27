В Энергодаре Запорожской области грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на переезде.

В аварии никто не пострадал. Значительные механические повреждения получил Renault Kangoo.

На кадрах видно, что на переезде шлагбаумы были открыты, а светофоры не сигналили о том, что движение запрещено.

Как рассказали участники ДТП, это произошло потому, что на переезде отсутствовало освещение.

Для регулирования движения вышел дежурный, который махал водителю Renault, чтобы он остановился, но тот проигнорировал сигнал.

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В Румынии певец погиб в авто, которое протаранил поезд

В августе певец Тави Пустиу из Румынии погиб в результате ДТП на переезде из-за того, что отвлекся на прямой эфир для соцсетей.

Поезд протаранил авто с ним и его женой, когда артист веселился и курил перед камерой смартфона.

Источник: En-news