Расследование дела о закупке бракованных бронежилетов для ВСУ длилось больше года — с июля 2019-го. За это время сообщено о подозрении восьми лицам, шестеро из которых находились на руководящих должностях в Минобороны.

Офис гепрокурора 27 октября объявил о завершении досудебного расследования и предоставил материалы производства для ознакомления подозреваемым.

Среди них — два генерала и владелец предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя министра обороны интересы своего предприятия.

Всем подозреваемым инкриминируется ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 УКУ — Бездействие военной власти, повлекшая тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

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Следствие установило, что экс-чиновники ВСУ с апреля по июнь 2019 года закупили 11 тыс. некачественных бронежилетов Корсар м3с 1-4 на 42 млн грн.

За время расследования проведено 43 обыска, в ходе которых изъяты все закупленные бронежилеты. Результаты следственного эксперимента показали, что их свойства не соответствуют заявленным 1-4 классам защиты.

А многочисленными экспертизами установлено, что более 70% бронежилетов простреливаются теми видами оружия, от которого должны защищать.

Неделю назад Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему заместителю министра обороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Еще в июле 2019 года ГБР опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны, которые доказывают, что они закупили некачественные бронежилеты.