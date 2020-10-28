На Николаевщине мать убила деревянной палкой сына на глазах у родственников

Кровавая трагедия разыгралась в поселке Воскресенском под Николаевом. 35-летний мужчина вместе с матерью пошел к соседу в гости, и даже не догадывался, что это застолье станет последним в его жизни.

Разгорелся скандал во время пирушки. Мать сначала накричала на сына, а потом ударила его палкой по голове.

Когда мужчина потерял сознание, мать пыталась привести его в чувство, но тщетно. Тогда она разбудила хозяина и попросила вызвать скорую помощь: мол, сыну стало плохо.

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Впрочем, медики уже ничем не помогли — только констатировали смерть и сообщили в полицию.

— С места происшествия в ходе осмотра изъяты вещественные доказательства и орудие, которым наносились телесные повреждения. Мать задержана и ей сообщено о подозрении, — рассказал руководитель Витовского отдела полиции Юрий Гаркуша.

Женщина отпираться не стала и во всем призналась. Жаловалась, что сын ей жизнь не давал: нигде не работал, только пропивал ее пенсию.

В тот раз он вроде раз потребовал от нее денег. Женщина говорит — не выдержала, и ударил его первым, что попало под руку.

За убийство собственного сына ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Убийство в Киеве

В Киеве гражданин Казахстана зарезал повара ресторана.

Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего посетитель набросился с оружием на работника ресторана. Он нанес ему ножевые ранения, от которых повар умер еще до прибытия врачей.

После задержания мужчина признался в содеянном, его ждет суд и отбывания наказания в тюрьме.