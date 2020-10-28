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Факты / Происшествия

Одному не было и года: в Одесской области во время пожара погибли два ребенка

В Одесской области во время пожара погибли два ребенка в возрасте два года и восемь месяцев.

Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Новокрасное Раздельнянского района. Возгорание возникло в одной из комнат площадью 30 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать. К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили тела двух детей без признаков жизни.

Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают специалисты.

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  • Пожар в Одесской области: погибли двое детей
  • Пожар в Одесской области: погибли двое детей
  • Пожар в Одесской области: погибли двое детей
  • Пожар в Одесской области: погибли двое детей
  • Пожар в Одесской области: погибли двое детей
  • Пожар в Одесской области: погибли двое детей
Одному не было и года: в Одесской области во время пожара погибли два ребенка / 3 фотографии

27 октября в Одесской области загорелась электрощитовая в многоэтажном доме. К счастью, во время ликвидации пожара никто не пострадал, работники ГСЧС спасли трех жителей дома.

Они эвакуировали одного ребенка и два взрослых человека.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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