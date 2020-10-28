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Факты / Происшествия

Взрыв газа в Харьковской области: девять пострадавших, есть погибшие

28 октября под Харьковом прогремел взрыв, в результате чего два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района, в 20 км от Харькова.

  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
  • Взрыв газа в Харькове — первые подробности
Взрыв газа в Харьковской области: девять пострадавших, есть погибшие / 6 фотографий

 

Территория задымления газораспределительной станции — около 200 кв. м.

Читайте: Первые фото с места взрыва под Харьковом

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели и медики, в ближайшее время приедут руководство Дергачевского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Все обстоятельства взрыва под Харьковом устанавливаются.

Взрыв газа в Харькове — первые подробности

Взрыв на Позняках

21 июня произошел в Дарницком районе Киева произошел ужасный инцидент — в одном из домов на Позняках взорвался газ, в результате чего погибли три человека, а сам дом начал разрушаться.

Одна из жительниц обрушенного дома рассказала, что после взрыва пыталась самостоятельно выбраться из квартиры, однако не смогла этого сделать.

По ее словам, после взрыва в тот же миг в ее квартире вылетели все окна. Освободить женщину смогли спасатели, которые эвакуировали ее с помощью спецтехники.

Фото: ДСНС

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