Петух убил полицейского во время петушиных боев

Офицер полиции Филиппин был убит во время рейда на петушиные бои после того, как один из петухов случайно перерезал ему бедренную артерию, что привело к сильной потере крови.

Лейтенант полиции Кристиан Болок поднимал петуха в качестве доказательства во время операции 26 октября, когда был ранен лезвием, прикрепленным к ноге птицы.

Правоохранитель умер по дороге в больницу.

Петушиные бои — обычное времяпрепровождение на Филиппинах, где большие суммы денег ставятся на результат того, что обычно является смертельной схваткой между двумя петухами.

Имея многовековую историю, они превратилась в стране в легальную отрасль с миллиардным оборотом. Петушиные бои здесь транслируются по телевидению, а фермы можно найти повсюду.

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Петушиные бои запретили в Филиппинах

В этом году петушиные бои в Филиппинах были запрещены, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.

Полицейский рейд был осуществлен с целью погасить вспышку новых инфицирований в стране, где число случаев коронавируса возросло до 373 144.

Правительство провинции Северный Самар поблагодарила погибшего Болока за “самоотверженную” службу в обеспечении соблюдения правил карантина.

Источник: VICE