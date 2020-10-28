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Факты / Происшествия

Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге

Сотрудники МВД установили личность человека, который причастен к аварии на железной дороге Днепропетровщины.

Вместе с поличным полиция задержала мужчину, который накануне занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к восхождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога.

— К счастью, никто не пострадал, но повезет ли в следующий раз? — спрашивает глава УЗ Владимир Жмак.

Виновник аварии дает показания. Сейчас идут восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы четыре вагона.

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  • Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге
  • Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге
  • Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге
  • Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге
  • Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге
  • Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге
Полиция задержала мужчину, который стал виновником аварии на железной дороге в Кривом Роге / 3 фотографии

Авария на железной дороге

28 октября на Днепропетровщине во время движения грузового поезда сошли с рельсов 15 вагонов. По данным следствия, авария произошла из-за разъединения сцепления между вагонами.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

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