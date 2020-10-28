В штате Теннесси столкнулись школьный автобус и служебный автомобиль.

— Патрульно-постовая служба расследует аварию школьного автобуса и машины инженерно-технического обеспечения, которая привела к двум смертям, — рассказали в Патрульно-постовой службе штата.

Там добавили, что также травмы получили множество людей.

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В СМИ пишут, что служебное авто подрезало автобус, водитель которого не успел затормозить. В результате ДТП погибли 7-летняя девочка и водитель автобуса.

Tennessee school bus carrying children crashes; 2 killed https://t.co/LvduK92YWx pic.twitter.com/taVMq8sxq4 — 10 Tampa Bay (@10TampaBay) October 28, 2020

В Румынии певец погиб в авто, которое протаранил поезд

В августе певец Тави Пустиу из Румынии погиб в результате ДТПна переезде из-за того, что отвлекся на прямой эфир для соцсетей.

Поезд протаранил авто с ним и его женой, когда артист веселился и курил перед камерой смартфона.