PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в США: столкнулись школьный автобус и служебное авто

В штате Теннесси столкнулись школьный автобус и служебный автомобиль.

— Патрульно-постовая служба расследует аварию школьного автобуса и машины инженерно-технического обеспечения, которая привела к двум смертям, — рассказали в Патрульно-постовой службе штата.

Там добавили, что также травмы получили множество людей.

Читайте: В Киеве пьяный водитель трижды врезался в дорожный знак и уснул

В СМИ пишут, что служебное авто подрезало автобус, водитель которого не успел затормозить. В результате ДТП погибли 7-летняя девочка и водитель автобуса.

В Румынии певец погиб в авто, которое протаранил поезд

В августе певец Тави Пустиу из Румынии погиб в результате ДТПна переезде из-за того, что отвлекся на прямой эфир для соцсетей.

Поезд протаранил авто с ним и его женой, когда артист веселился и курил перед камерой смартфона.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка