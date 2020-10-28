В Кривом Роге с рельсов сошел грузовой поезд

В Кривом Роге на Днепропетровщине во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.

По данным полиции Днепропетровской области, пострадавших нет.

— 28 октября в 4.10 на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов. В результате происшествия люди не пострадали, — сообщает полиция.

По данным следствия, авария произошла из-за разъединения сцепления между вагонами.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий аварии. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.



























В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда / 7 фотографий

Авария поезда в Энергодаре

В Энергодаре Запорожской области грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на переезде.

В аварии никто не пострадал. Значительные механические повреждения получил Renault Kangoo. ДТП произошло из-за того, что на переезде отсутствовало освещение.

Источник: Полиция Днипропетровской области

Фото: Первый городской