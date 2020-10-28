В Киеве гражданин Казахстана жестоко убил ножом повара местного ресторана.

Инцидент произошел на крыльце заведения.

Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего посетитель набросился с оружием на работника ресторана. Он нанес ему ножевые ранения, от которых повар умер еще до приезда врачей.

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Нападающий с товарищами, также иностранцами, скрылся с места происшествия. Однако позже правоохранителям удалось его задержать.

После задержания мужчина признался в содеянном, его ждет суд и отбывание наказания в тюрьме.

Убийство мальчика в Киеве

В октябре в столице одна из семейных ссор закончилась трагедией — отец убил своего шестилетнего сына, а потом сжег его тело.

Горе-отца удалось задержать. Ему грозит тюрьма.

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