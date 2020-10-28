В нескольких селах Ровенской области ввели карантин из-за бешеного кота.

Агрессивное животное покусало жительницу села Мирогоща, пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали заражение бешенством.

Женщине сделали прививку. Кота также удалось поймать и обезвредить. В населенные пункты приехали специалисты, осмотрели и сделали прививки домашним животным, однако опасность до сих пор остается.

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Вероятно, кот заразился бешенством от лисы. Ее специалистам и нужно поймать. В настоящее время в населенных пунктах ввели карантин. Жителям советуют не отпускать животных из дворов.

Бешенство во Львовской области

Во Львовской области бешенство обнаружили у домашнего кота.

Животное покусало четырех жителей села Оселя Яворовского района.

Пострадавшим сделали прививку, животное не удалось спасти, оно погибло.