Взрыв газа в Киеве: на Тростянецкой пострадали работники Киевводоканала

В Киеве на Новодарницкое коллекторе во время плановых работ произошел взрыв, пострадали работники Киевводоканала.

По данным КГГА, во время проведения плановых работ на ул. Тростянецкой, 8 произошло ЧП — по предварительной информации утечка газа.

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В результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь. Ведется служебное расследование.

Из-за аварии канализационных сетей затруднено движение на улице Тростянецкой, 8.

Взрыв газа в Харькове

28 октября произошел взрыв под Харьковом, в результате чего два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района, в 20 км от Харькова.

Фото: Патрульная полиция Киева