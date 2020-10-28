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Факты / Происшествия

Взрыв газа в Киеве: на Тростянецкой пострадали работники Киевводоканала

В Киеве на Новодарницкое коллекторе во время плановых работ произошел взрыв, пострадали работники Киевводоканала.

По данным КГГА, во время проведения плановых работ на ул. Тростянецкой, 8 произошло ЧП — по предварительной информации утечка газа.

Читайте: Первые фото с места взрыва под Харьковом

В результате происшествия пострадали работники, им всем оказана медицинская помощь. Ведется служебное расследование.

Взрыв газа в Киеве: на Тростянецкой пострадали работники Киевводоканала

Из-за аварии канализационных сетей затруднено движение на улице Тростянецкой, 8.

Взрыв газа в Харькове

28 октября произошел взрыв под Харьковом, в результате чего два человека погибли, 9 получили различные травмы.

Задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района, в 20 км от Харькова.

Фото: Патрульная полиция Киева

Источник: КГГА

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