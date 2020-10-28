В Житомире в припаркованном авто прогремел взрыв. С легковушки выскочил парень, который был весь в огне, и пробежал несколько метров, пока не потерял сознание.

Взрыв в спальном районе Житомира прогремел около семи утра и не на шутку перепугал местных жителей.

Уже через несколько минут на место прибыли спасатели и скорая. Как оказалось, в машине во время пожара находился парень — девятнадцатилетний Александр.

Соседи теряются в догадках: почему занялась легковушка, на котором парень даже не ездил. Иногда он только приходил посидеть в одиночестве в салоне машины.

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Сам автомобиль почти полностью сгорел, его остатки уже убрали. На асфальте остались следы от пожара.

Накануне трагедии пострадавшего видели с канистрами горючего. Поэтому сразу возникли предположения, что произошел несчастный случай.

Но в полиции уже выяснили — это была попытка самоубийства. Более девяноста процентов глубоких ожогов тела не оставили парню шансов на жизнь. Через несколько дней он умер в ожоговом отделении.

— Парень пытался совершить самоубийство, облил себя и автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Незадолго до этого он звонил родным и говорил о том, что намерен вот это сделать. Единственным его объяснением было то, что у него были какие-то проблемы, — отметила пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко.

По факту смерти начали уголовное производство и устанавливают все обстоятельства и причины гибели юноши.

ДТП в Запорожье

В Запорожье шестеро студентов медицинского университета на BMW ехали по магистрали, когда авто зацепило другую машину и протаранило столб.

В результате столкновения авто моментально вспыхнуло. На помощь студентам кинулись водители, которые ехали мимо. Кто-то пытался потушить автомобиль, а кто-то спасал людей из огня. Достать живыми удалось трех пассажиров: девушку и двух парней.