В Украине разоблачили схему незаконного импорта текстиля.
Владельцы одного из металлургических заводов якобы изготавливали подобную продукцию и снабжали ею магазины и рынки.
На самом деле товар завозили из-за границы контрабандой. Из-за таких незаконных действия убытки государства составляют почти 140 млн грн.
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Правоохранители провели следственные действия в трех регионах и изъяли документацию и технику. Сейчас досудебное следствие продолжается.
Столкновения с СБУ в Одессе
28 октября на Седьмом километре в Одессе продавцы-иностранцы пытались помешать работе СБУ.
При попытке вывезти продукцию один из бизнесменов угрожал облить себя бензином и поджечь.
Правоохранителям удалось конфисковать товар. Подробнее о столкновении с СБУ в Одессе читайте на Фактах ICTV.