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Факты / Происшествия

Убытки на 140 млн грн: СБУ разоблачила схему незаконного импорта текстиля

В Украине разоблачили схему незаконного импорта текстиля.

Владельцы одного из металлургических заводов якобы изготавливали подобную продукцию и снабжали ею магазины и рынки.

На самом деле товар завозили из-за границы контрабандой. Из-за таких незаконных действия убытки государства составляют почти 140 млн грн.

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Правоохранители провели следственные действия в трех регионах и изъяли документацию и технику. Сейчас досудебное следствие продолжается.

СБУ

Столкновения с СБУ в Одессе

28 октября на Седьмом километре в Одессе продавцы-иностранцы пытались помешать работе СБУ.

При попытке вывезти продукцию один из бизнесменов угрожал облить себя бензином и поджечь.

Правоохранителям удалось конфисковать товар. Подробнее о столкновении с СБУ в Одессе читайте на Фактах ICTV.

Источник: СБУ

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