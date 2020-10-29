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Факты / Происшествия

80% ожогов тела: умер третий пострадавший от взрыва газа под Харьковом

Количество жертв взрыва газа в поселке Березовское Дергачевского района увеличилось до трех – в больнице скорой и неотложной помощи в Харькове умер 61-летний пострадавший.

Он получил до 80% ожогов тела. У него были и другие травмы, в том числе переломы.

Сейчас в больнице остаются еще восемь пострадавших, двое из которых — в реанимации и четверо – в ожоговом отделении.

ЧитайтеПервые фото с места взрыва под Харьковом

Взрыв газа в Дергачевском районе

28 октября около 11.47 произошел взрыв газа на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района, который находится в 20 км от Харькова.

В результате взрыва пострадали 10 работников Харьковгаза, двое из которых погибли на месте, а третий умер сегодня в больнице.

Обстоятельства взрыва выясняет специальная комиссия.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 273 УКУ — Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: ГСЧС

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