ДТП в Черкасской области: грузовик протаранил легковушку

На Винницком шоссе в Черкасской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и легковушки ВАЗ.
— В результате аварии водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, а водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.
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Первыми на место происшествия прибыли спасатели уманской государственной пожарно-спасательной части, которые достали тело погибшего из поврежденного авто.
ДТП с маршруткой в Ровно
24 октября в Ровно вследствие аварии при участии трех авто один человек погиб, еще семь были травмированы.
Среди пострадавших есть трое детей: четырех, шести и 14-ти лет.
Авария произошла, когда Geely при обгоне вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутку.