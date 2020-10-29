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Факты / Происшествия

В Черкасской области грузовик протаранил легковушку: погибшего выпиливали спасатели

На Винницком шоссе в Черкасской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля DAF и легковушки ВАЗ.

— В результате аварии водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, а водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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Первыми на место происшествия прибыли спасатели уманской государственной пожарно-спасательной части, которые достали тело погибшего из поврежденного авто.

  • ДТП в Черкасской области: грузовик протаранил легковушку
  • ДТП в Черкасской области: грузовик протаранил легковушку
  • ДТП в Черкасской области: грузовик протаранил легковушку
  • ДТП в Черкасской области: грузовик протаранил легковушку
В Черкасской области грузовик протаранил легковушку: погибшего выпиливали спасатели / 2 фотографии

ДТП с маршруткой в ​​Ровно

24 октября в Ровно вследствие аварии при участии трех авто один человек погиб, еще семь были травмированы.

Среди пострадавших есть трое детей: четырех, шести и 14-ти лет.

Авария произошла, когда Geely при обгоне вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутку.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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