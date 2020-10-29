В Греции во время парасейлинга погибли два подростка

На острове Родос (Греция) во время парасейлинга погибли два британских подростка.

Греческая береговая охрана сообщила, что два брата, 15 и 13 лет, и их двоюродная сестра, 15 лет, поднялись в воздух на парашюте, когда оборвалась веревка. Подростки разбились об скалы.

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13-летний мальчик и 15-летняя девочка скончались, в то время как старший мальчик находится в тяжелом состоянии с множественными травмами в больнице на острове.

Правоохранители по этому делу уже задержали двух людей, в частности мужчину, который управлял катером.

Парасейлинг — активный вид отдыха, во время которого человек закрепляется с помощью длинного троса к двигающемуся катеру и благодаря специальному парашюту парит в воздухе.

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