Ураган Зета накрыл Новый Орлеан (штат Луизиана, США). В результате этого один человек погиб. 55-летнего мужчину ударило током из-за поврежденной линии электросети. Еще одного человека госпитализирован с легкими травмами в результате обрушения конструкций.

Также ливень затопил дороги и повредила крыши домов. Непогода повалила более двухсот деревьев, а полгорода осталась без электричества.

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Скорость ветра местами достигала 177 км/ч.

Ураган Салли в США

Из-за урагана Салли, который обрушился на южные штаты США, без электричества остались более 550 тыс. человек.

В частности, проблемы с электроснабжением возникли в штатах Алабама и Флорида. По данным компаний-поставщиков электроэнергии, причиной отключения электричества является обваленные деревья.