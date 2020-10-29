В Канаде застрелили мужчину, который с ножом напал на патрульных

В Канаде полицейские застрелили мужчину, который ходил по улице с ножом.

Он хотел напасть на сотрудников полиции Монреаля, сообщает канадский сайт CBC.

Около 6.00 полицейские получили звонок, что на улице находится человек с холодным оружием.

Сначала патрульные остались в машине, поскольку 30-летний мужчина пошел к ним.

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Когда он направился к другому авто, полицейские вышли. Тогда один из патрульных сделал выстрел.

В полиции расследуют обстоятельства инцидента и правоту сотрудников.

Теракт в Ницце

Во Франции 29 октября террорист убил трех прихожан церкви Норт-Дам в центре Ниццы. Еще несколько человек ранены. Подобное нападение осуществили в городе Авиньоне, где нападающий с криками Аллаху Акбар пытался напасть на прохожих, однако его застрелила полиция.

Еще один случай зафиксировали в Саудовской Аравии, где неизвестный с ножом ранил охранника французского консульства.

Источник: CBC