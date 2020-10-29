В Германии авто протаранило группу людей на велосипедах

В немецком Кемпене авто наехало на группу людей, ехавших на велосипедах по тротуару.

По сообщению полиции в четверг вечером, один человек погиб и, по меньшей мере, трое серьезно ранены.

Водитель по необъяснимой причине резко съехал с полосы направо.

Пострадавших с места происшествия забрал спасательный вертолет. Дорога была перекрыта.

По информации СМИ, погиб ребенок.

Представитель полиции заявил, что в настоящее время нет доказательств того, что столкновение могло быть совершено умышленно.

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Теракт в Ницце

Любые происшествия в Европе сегодня привлекают особое внимание из-за теракта в Ницце, где вооруженный мужчина напал на людей в церкви.

Вследствие атаки во французском городе три человека были убиты.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооруженное нападение на людей в церкви в центре Ниццы “исламистской террористической атакой”.

Источник: Bild